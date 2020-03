In unserer Serie beschäftigen wir uns mit den Veränderungen in Städten und Gemeinden der Region. Mal sind es gravierende Unterschiede, die wir in gegenübergestellten Fotografien aufzeigen, ein anderes Mal nur kleine Veränderungen. Unser heutiges Beispiel ist kein durch Abriss verlorengegangenes historisches Kleinod, sondern ein Stück Auerbacher Geschäftswelt, die nicht mehr existiert. Als

...