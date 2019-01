Stelldichein der Kleinkunstszene

2 Fotos ansehen © Dietmar Funck

Weinheim.Druckfrisch liegt das Programmheft der Alten Druckerei Weinheim vor – prall gefüllt mit 50 Veranstaltungen von Januar bis Mai. So können sich die Gäste am 15. März auf Lizzy Aumeier freuen, eine Ulknudel, die bereits im Oktober in der Weinheimer Stadthalle zusammen mit Lisa Fitz und Sissy Perlinger für „Weiberpower pur“ sorgte. Und nun fragt sie in der Alten Druckerei: „Wie jetzt…?!“. Zu den großen Namen im Veranstaltungsreigen gehört auch Henni Nachtsheim (Badesalz, Rodgau Monotones). Er kommt am 9. Mai mit Stubenfliege „Gisela“ nach Weinheim.

Mehr als 30 Jahre Bühnenerfahrung schultert Ingolf Lück. Er hat auf seiner Comedy-Tour 2019 das Programm unter dem Titel „Sehr erfreut“ (21. Februar) im Gepäck. Christine Prayon stellt ihr komödiantisches Talent den Öffentlich-Rechtlichen zu Verfügung. In der „ZDF heute-show“ irritiert sie ihr Publikum als Birte Schneider, in Weinheim tritt die Bonner Kabarettistin als „Diplom-Animatöse“ (31. Januar) an.

Die Welt wird immer verrückter, die Promis immer durchgeknallter – meint jedenfalls der Parodist Jörg Knör. Seinen Jahresrückblick stellt er erneut unter den Titel „Das war’s mit Stars – 2018!“ (24. Januar). Eher mit sich selber, dem Älterwerden und lästigen Speckröllchen beschäftigt sich dagegen Alice Hoffmann. Vielen bekannt als Hilde Becker, sinniert sie über „Die Zeichen der Zeit“ (13. April). Detlev Schönauer kommt diesmal als „Doppelhirn“ (17. Mai).

Neu im Bunde der Kleinkünstler fragt dagegen Bodo Bach nach Glück und Unglück. Mit „Pech gehabt“ (16. Mai) rät er ebenso witzig wie hintergründig: „Wenn Sie mal Pech haben, ist das Glück nicht weg – das hat dann nur ein anderer.“ Als „Dilettanz auf dem Vulkan“ beschreibt Mathias Tretter den Irrsinn der Welt. Was sich hinter dem Titel „Pop“ (11. April) versteckt, übersetzt der Kabarettist mit „Polemik ohne Predigt“. Sein Pfälzer Mundwerk ist mittlerweile sein Markenzeichen: Ramon Chormann klärt in seinem Bühnenprogramm unter dem Titel „…oder sunscht was!“ (10. März) die Frage nach dem Sinn des Lebens. Nachdenken könnte da helfen. Deshalb fordert der Comedian Thomas Schreckenberger „Hirn für alle“ (24. Februar).

Während das Kabarett-Programm traditionell den größten Teil des Repertoires der Alten Druckerei einnimmt, soll auch das musikalisch interessierte Publikum nicht zu kurz kommen. Mit irischer Musik warten Waiting for Frank (10. Februar) auf. Der Liedermacher Clemens Bittlinger stellt seine neusten Lieder des Albums „endlich“ (17. Februar) vor, und die Tribute-Band Path of Genesis (5. April) und Igels (4. Mai) eifern ihren Vorbildern nach.

Die Verbindung von Musik und Kabarett gehen die Schönen Mannheims ein (22. Februar), ebenso das Ensemble Alte Mädchen (31. März) und die Twotones mit Sängerin Anna Krämer (24. Mai). Für einen gehörigen Schuss Lokalkolorit sorgt Programmchef Franz Kain selbst – als „De Baby-Boom-Bu“ und als Mitglied der Weinheimer Kabarett-Gruppe Spitzklicker sowie als Teil des neu entwickelten Konzeptes „Kleinkunst trifft Kochkunst. Serviert wird ein mehrgängiges Menü für Augen, Ohren und Gaumen. ik

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.01.2019