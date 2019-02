Fast konnte man in den vergangenen Wochen den Eindruck gewinnen, als sei Mannheim in aller Munde. Ende November erst hat das Reise-Magazin Merian wieder eine Mannheim-Ausgabe vorgelegt. Im Fernsehen laufen Dokumentationen zu soziale Problemen in der Stadt („Brennpunkt Mannheim“) bei Spiegel TV oder über das seit Generationen bestehende Modehaus Engelhorn („Ein Palast der Sinne“ ) im

...