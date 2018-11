Rund 850 Sportler wollen bisher bei der nächsten „Gymnastica“, dem Turnfest der TSG Bürstadt, im Juli dabei sein. Bei tausend Teilnehmern ist Schluss: „Mehr nehmen wir nicht an“, sagt Klaus Arnold vom Leitungsteam. Bei früheren Veranstaltung waren bis zu 1300 Teilnehmer dabei – „das ist einfach zu viel“.

Der Andrang hängt damit zusammen, dass die „Gymnaestrada“ im österreichischen Dornbirn wieder im gleichen Jahr wie die „Gymnastica“ stattfindet. Das Turnfest im Vorarlberg endet am 13. Juli – und am 17. geht es in Bürstadt weiter. „Das nutzen viele Gruppen, vor allem aus Übersee, um gleich beide Veranstaltungen zu besuchen“, erklärt Sabine Faecke.

Portugal, Dänemark, Schweden

Vor allem aus Portugal, Dänemark und Schweden haben sich viele Turner, Akrobaten und Tänzer angemeldet. Noch fehlen aber einige Stammgäste: aus England, aber auch aus Südafrika, Japan und Brasilien. „Da müssen wir noch mal nachhören“, ist sich Faecke sicher, dass noch etliche Anmeldungen ins Haus flattern.

Mit Turnern aus der Türkei rechnen die Gastgeber diesmal allerdings nicht – der politischen Situation wegen. „Das war schon bei der vorhergehenden Gymnastica schwierig“, erinnert sich Arnold. Nicht einfach ist es diesmal auch, die Gäste aus Japan privat unterzubringen. Bisher hat das Rathaus die Besucher aus der Bürstädter Partnerstadt Minano an Familien vermitteln können, doch das wird immer schwieriger. Allerdings kann die fertig sanierte Erich Kästner-Schule als Domizil genutzt werden.

Die Aufgaben im Leitungsteam sind auf insgesamt 16 Ressorts verteilt: Erste Hilfe, Catering, Sponsoring und so weiter. Nachwuchssorgen müssen sich die Organisatoren der Bürstädter „Gymnastica“ jedenfalls nicht machen. Endgültig festgezurrt werden die Planungen im Frühjahr. sbo

