Action mit Dwayne „The Rock“ Johnson. Der Kriegsveteran und ehemalige FBI-Einsatzchef Will Sawyer hat in Hongkong einen neuen Job gefunden: Im The Pearl, dem mit 240 Stockwerken höchste Wolkenkratzer der Welt, soll er für Sicherheit sorgen. Doch schon bald kommt es dort zur Katastrophe – in der 96. Etage brennt es, in den Stockwerken darüber ist seine Familie eingeschlossen. Und zu allem Überfluss wird Will auch noch beschuldigt, selbst das Feuer gelegt zu haben. Das Muskelpaket Dwayne „The Rock“ Johnson ist erneut in einem Actionspektakel zu sehen, bei dem er dieses Mal seine Familie aus dem Flammeninferno retten und gleichzeitig den Brandstifter finden muss. (103 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Super Troopers 2“

Neue Abenteuer der Polizeikomödie. Rund 17 Jahre ist es her, als „Super Troopers – Die Superbullen“ eine erfolgreiche Komödie über ein schräges Polizeiteam erzählte. Nun folgt die Fortsetzung – und auch jetzt war Jay Chandrasekhar als Regisseur und einer der Hauptdarsteller dabei. Er spielt einen der „Super Troopers“, die in diesem Film an die Grenze zwischen Kanada und den USA abkommandiert werden, um dort eine neue Highway-Patrol aufzubauen. (99 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Die Farbe des Horizonts“

Wenn der Segeltörn zum Horror-Trip wird. Als Tami aufwacht, ist sie allein. Knietief steht das Wasser in der Kabine des Segelboots. Um sie herum knarzt, gurgelt und splittert es – ein Hurrikan hat Tami und ihren Verlobten mitten auf dem Pazifik erwischt. Stark beschädigt treibt das Boot nun Tausende Kilometer vom Festland entfernt. Für das Paar beginnt ein fast aussichtsloser Überlebenskampf. Mensch gegen Natur: Dieses Motiv setzt der isländische Regisseur Baltasar Kormákur nicht zum ersten Mal in Szene – nun mit dem Drama „Die Farbe des Horizonts“. Nach seinem Bergsteiger-Epos „Everest“ (2015) setzt der Filmemacher seine Protagonisten diesmal nicht im eisigen Himalaya, sondern auf dem schier endlosen Ozean aus. (97 Minuten, ab zwölf Jahre)