Theater, Kabarett und viel Musik: Die Kulturveranstaltungen der Region in dieser Woche

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Im Bensheimer Kellertheater wird am kommenden Freitag, 13. März, das Stück „Pfefferkuchen und Gin“ von Neil Simon gezeigt. Beginn ist um 20 Uhr (Ticket-Infos unter Telefon 06251/610540.

Musiktheater Rex Bensheim

Im Musiktheater Rex gibt es in dieser Woche zwei Konzerte. Am kommenden Donnerstag (12.) sind Rockmusiker Mitch Ryder (Bild) und die Berliner Band Engerling zu Gast, am Freitag, (13.) dann Forgotten Sons mit den Hits von Marillion. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr (Ticket-Infos unter Telefon 06251/100816).

Theater Mobile Zwingenberg

Zwei Veranstaltungen gibt es in dieser Woche ebenso im Zwingenberger Theater Mobile: Am Sonntag (15.) gibt es ab 18 Uhr bayerisches Kabarett mit Alfred Mittermeier (r.) und seinem aktuellen Programm „Paradies“, bereits am Samstag (14.) einen Mix aus deutscher Popmusik, Reggae und Dancehall mit Cris Cosmo (Bild) ab 20 Uhr (Ticketinfos unter Telefon 06251/7707660).

Theater Sapperlot Lorsch

Kabarett, Musik und Comedy erwartet die Besucher in dieser Woche in Lorsch. HG Butzko macht am Donnerstag (12.) ab 20.30 Uhr den Anfang mit seinem Programm „Echt jetzt“, gefolgt von Armin Fischer und seinem humoristigen Klavierspiel „Klavissimus“ am Freitag (13.) ab 20.30 Uhr. Das Comedy-Duo Emmi & Herr Willnowsky (Bild) ist am Sonntag (15.) ab 19.30 Uhr im Sapperlot zu Gast (Ticket-Infos unter Telefon 06251/970530).

Forum Kultur Heppenheim

Zu Kabarett und einer Lesung lädt Forum Kultur in dieser Woche ein. Bereits heute (Dienstag) liest Autor Dirk Brauns (Bild) ab 20 Uhr im Stiftungshaus „Alte Sparkasse“ aus seinem Roman „Die Unscheinbaren“. Am Samstag (14.) präsentiert der Musikkabarettist Volker Heymann ab 20 Uhr im Amtshof sein Programm „Der mit dem Wort tanzt“. Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/100816 sowie 06252/131242.

„Halber Mond“ Heppenheim

Im Halben Mond“ ist am Freitag (13.) ab 20 Uhr Kabarettist Philipp Schaller mit seinem Programm „Mit vollen Hosen sitzt man weicher“ zu Gast. Am Sonntag (15.) folgt ab 15 Uhr eine Mitmachinszenierung der „Zauberflöte“ für Kinder (Ticket-Infos unter Telefon 06251/100816). red/Bilder: Musiktheater Rex, van der Voorden, Veranstalter, Konitzki

