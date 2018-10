Theater Mobile in dieser Woche

Zwingenberg.Mit seinem Programm „Empirisch belegte Brötchen“ kommt Marco Tschirpke, der Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2018, am Freitag, 12. Oktober, ins Zwingenberger Theater Mobile. Dann gibt es „Gedichte und Lieder in überwiegend komischer Manier“. Jazz, Blues und Chanson spielt am Samstag, 13. Oktober, das Trio Warm canto. Gesang wird dabei kombiniert mit Saxofonklängen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/7707660. zg

