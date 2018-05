Anzeige

Bergstraße.Lieder der 1920 bis 1960er Jahre sind am Samstag (26.), 20 Uhr, im Zwingenberger Theater Mobile zu hören. Es gastieren Ralph Dillmann (Gesang) und Gerd Kaufhold (Klavier). Am Sonntag (27.), 11 Uhr, folgt eine Mobile-Matinee im Café Piano mit Petra Emmerich (Rezitation) und Ulrike Seiler (Akkordeon). Hierzu ist der Eintritt frei. Ebenfalls am 27. Mai (und dann wieder im Mobile selbst präsentiert das Mobile-Tanztheater ab 18 Uhr eine Werkschau (Kartenvorverkauf Mobile: Telefon 06251/770 7660).

Ein brodelnder musikalischer Eintopf steht am Freitag (25.), 20.30 Uhr, im Bensheimer Rex auf dem Programm: Es gastiert die Formation Hazmat Modine um den Sänger und Mundharmonikaspieler Wade Schumann (Karten-Info Rex: Telefon 06251/1008-16).

Im Lorscher Sapperlot ist am Donnerstag (24.), 20.30 Uhr, „Comedy Royal“ zu erleben. Michael Eller bringt dazu drei Gäste mit. Am Freitag (25.), 20.30 Uhr, präsentiert Matthias Egersdörfer sein aktuelles Kabarett-Programm „Ein Ding der Unmöglichkeit“. Am Samstag (26.), 20.30 Uhr, kommt der Comedian Philip Simon (Vorverkauf Theater Sapperlot: Telefon 06251/970 538). hol/BILD: köppner/balss/kloubert/veranstalter