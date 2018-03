Anzeige

Bergstraße.Das Theater Mobile in Zwingenberg zeigt am Freitag (16), 20 Uhr, seine Eigenproduktion „POLTergeister“. Am Samstag (17.), 20 Uhr geht der Zwingenberger Chor Unisono auf musikalische Weltreise. Am Sonntag (18.), 18 Uhr gastieren Musiker, die von der Da-Ponte-Stiftung Darmstadt gefördert werden, mit „Klassik im Frühling“.

Im Theater Sapperlot in Lorsch schaut am Donnerstag (15.), 20.30 Uhr wieder einmal Martin Zingsheim, Träger des „Lorscher Abts“, vorbei. Sein Programm heißt „aber bitte mit ohne“. Das Gastspiel von Vocal Recall am Freitag (16.) ist bereits ausverkauft. Am Samstag (17.), 20.30 Uhr, singt Annette Postel Chansons und Couplets. Am Sonntag (18.), 19.30 Uhr, heißt es im Musikkabarett-Programm von Simon & Jan: „Hallelujah!“

Im Musiktheater Rex in Bensheim präsentiert am Donnerstag (15.), 20.30 Uhr, die Formation Genesis Classic mit Sänger Ray Wilson die größten Hits von Genesis.