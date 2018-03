Anzeige

Bergstraße.Das „White Album“ der Beatles live auf der Bühne – das präsentiert die Lonely Hearts Club Band in ihrem neuen Programm. Zu erleben ist es am Samstag (24.) ab 20 Uhr im Zwingenberger Theater Mobile. Am Sonntag (25.) veranstaltet das Mobile eine Matinee mit dem Text-/Musik-/Grafikkünstler Reiner Z. Beginn ist um 11 Uhr im Café Piano. Für diese Veranstaltung ist der Eintritt frei.

Im Lorscher Theater Sapperlot ist am Freitag (23.), 20.30 Uhr, der Kabarettist Fatih Çevikkollu mit seinem Programm „FatihMorgana“ zu erleben. Das Konzert der Oigeborene am Samstag (24.), 20.30 Uhr, ist bereits ausverkauft,

Im Bensheimer Musiktheater Rex schaut am Freitag (23.), 20.30 Uhr, wieder einmal der Deep-Purple-Keyboarder Don Airey mit seiner eigenen Band vorbei. Am Samstag (24.), 20.30 Uhr, spielt die Coverband Depeche Reload laut Ankündigung „die besten Songs von Depeche Mode“.