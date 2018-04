Anzeige

Bergstraße.Die Kleinkunst- und Musikbühnen in der Region melden für diese Woche folgendes Programm: Theater Mobile Zwingenberg: Am Freitag (27.), 20 Uhr, gastiert der Kabarettist Alfred Mittermeier mit seinem Programm „Ausmisten“. Am Samstag (28.), 20 Uhr, folgt ein Konzert der Jeanine Vahldiek Band, die aus der Namensgeberin (Harfe, Gesang) und Steffen Haß (Percussion, Gesang) besteht (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660). Theater Sapperlot Lorsch: Am heutigen Dienstag (24.), 20 Uhr, ist der Eintritt frei, wenn sich beim Kultursalon wieder Kandidaten für den nächsten „Lorscher Abt“ auf der offenen Bühne vorstellen. Am Freitag (27.), 20.30 Uhr, schaut mal wieder der Chansonsänger und Entertainer Sven Ratzke vorbei. Sein aktuelles Programm heißt „For One Night Only“. Am Sonntag (29.), 19.30 Uhr, gibt es unter dem Motto „Katz im Sack“ ein Überraschungsprogramm, über das im Vorfeld nichts verraten wird (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538). Musiktheater Rex Bensheim: Randy Hansen spielt Songs von Jimi Hendrix fast wie Jimi Hendrix höchstpersönlich und sieht auch fast so aus wie Jimi Hendrix. Am Donnerstag (26.), 20.30 Uhr, ist er in klassischer Experience-Trio-Besetzung zu erleben. Songs von Phil Collins und Genesis gibt es am Freitag (27.), 20.30 Uhr, mit der Coverband Phil. Das Konzert von Manfred Mann’s Earthband am Samstag (28.) ist bereits ausverkauft (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: arrigonie/kling/hilgers/veranstalter