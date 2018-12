Theater Mobile und Musiktheater Rex in dieser Woche

Zwingenberg/Bensheim.„Offene Bühne“ lautet das Motto am Freitag (9.) ab 20 Uhr im Zwingenberger Theater Mobile; der Eintritt ist frei. Das Gastspiel von Bidlah Buh am Samstag (10.), 20 Uhr, ist ausverkauft. Am Sonntag (11.), 18 Uhr, zeigt das Ensemble Spielart aus Ladenburg das Stück „Der Gott des Gemetzels“.

Im Bensheimer Musiktheater Rex sind am Freitag (9.) wieder einmal die

...