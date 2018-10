Theater Mobile und Musiktheater Rex in dieser Woche

4 Fotos ansehen © Musiktheater Rex

Bergstraße.Das Zwingenberger Theater Mobile veranstaltet am Samstag (6.) wieder seine offene Bühne: Ab 20 Uhr präsentieren sich Menschen, die schon immer einmal vor Publikum auftreten wollten. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag (7.) zeigt das Theaterensemble Dietzenbach ab 18 Uhr das Kriminalstück „Ein Fall für Pater Brown“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Im Bensheimer Musiktheater Rex beginnt das Wochenprogramm am Donnerstag (4.) mit der Band The Brandos. Am Freitag (5.) gastiert Jasper van’t Hof mit seinem Worldmusic-Projekt Pili Pili, am Samstag (6.) das Duo Ezio. Sämtliche Rex-Konzerte beginnen um 20.30 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: ecclestone/veranstalter

