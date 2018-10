Theater Sapperlot in dieser Woche

Lorsch.Das Musik-Comedy-Programm „I’m a Rocker!“ zeigt Bürger from the Hell alias Norbert Bürger am kommenden Samstag, 13. Oktober, im Lorscher Theater Sapperlot – eine Persiflage auf die Welt der Rockmusik. Er schlüpft dabei in die Rolle eines Möchtegern-Rockers, der eigentlich ein Spießer ist und erst einmal Minuten braucht, um sich korrekt auf der Bühne einzurichten, dann aber den wilden Mann markiert. Ticket-Infos für Bürger from the Hell gibt es unter Telefon 06251/970538. Der Chansonabend mit Marcel Adam am Freitag, 12. Oktober, ist bereits ausverkauft. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.10.2018