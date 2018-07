Thementag rund um Musik

Anzeige

Lorsch.Zu einem Thementag rund um die Musik lädt das Freilichtlabor Lauresham in Lorsch für kommenden Sonntag, 22. Juli, ein. Zwischen 11 und 17 Uhr dreht sich an diesem Tag alles um das Thema Musik im Frühmittelalter. Die Besucher können beim Bau verschiedener Instrumente zusehen und in der Kapelle des Herrenhofs gregorianischen Gesängen sowie Leier- und Flötenspiel lauschen.

Dazu gibt es spannende Einblicke in frühmittelalterliche Heldenepen und Liedtexte, eine Zeitreise durch die Geschichte der Musikinstrumente von der Steinzeit bis ins Mittelalter sowie Mitmachangebote für die ganze Familie. Ab 18 Uhr gibt die Band Patchfolk auf dem Hauptplatz des Freilichtlabors ein Konzert. Weitere Infos gibt es im Internet. zg