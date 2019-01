Thementag zum Winter

Lorsch.Mit dem ersten Thementag startet das Freilichtlabor Lauresham in das neue Jahr: Am Sonntag (27.) dreht sich alles um den Winter. Wie erlebten die Menschen im Frühen Mittelalter die kalte Jahreszeit? Wie haben sie Nahrungsmittel konserviert? Um diese und ähnliche Fragen geht es von 11 bis 17 Uhr. Angeboten werden dazu zahlreiche Informationen und Aktionen. Eintrittskarten sind an der Tageskasse erhältlich. hol/BILD: veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.01.2019