Tiergarten Worms blickt zurück auf ein tierisch gutes Jahr

„Der tierische Jahresrückblick ist insgesamt betrachtet als überaus positiv zu bewerten: Ein besucherstarker Dezember machte den erneuten Rekord mit knapp 260 000 Besuchern in 2019 perfekt“, schreibt der Tiergarten Worms in einer Jahresbilanz. „Leiter Wilfried Adelfinger und Marco Mitzinger, die Mitarbeiter und die unermüdlichen ehrenamtlichen Helfer des Freundeskreises leisten sehr gute Arbeit und tragen so zum Funktionieren des Tiergartens als eine der meist besuchten Attraktionen der Stadt bei“, heißt es weiter.

In das Jahr 2019 startete der Tiergarten Worms als eigenständige Gesellschaft. Zuvor als Betriebsteil der Freizeitbetriebe Worms GmbH geführt, kann der Tiergarten nun als gemeinnützige Institution Zuwendungen und Spenden entgegennehmen. „Der Tiergarten freut sich über jede Unterstützung. Denn nicht nur Fütterung und Pflege, sondern auch Investitionen in Modernisierung, Um- und Neubau der Anlagen sind sehr kostenintensiv“, schreiben die Verantwortlichen. „Das Wohl der Tiere, eine artgerechte Haltung und Anlagen, die den neuesten tiergärtnerischen Anforderungen entsprechen, stehen dabei im Vordergrund.“

Wolfsnächte und Staubausfest

Darüber hinaus versteht sich der Tiergarten als Bildungs- und Naturschutzeinrichtung und beteiligt sich seit vielen Jahren an Arterhaltungsprogrammen. Den Auftakt des Veranstaltungsprogrammes in diesem Jahr markieren wie seit einigen Jahren die beliebten Wolfsnächte. Bei den Kinderwolfsnächten tritt Rotkäppchen auf und es gibt Lesungen in der Wolfshöhle. Da die abendlichen Führungen durch den illuminierten Tiergarten bereits ausverkauft sind, wird es am 28. Februar eine zusätzliche Kinderwolfsnacht geben.

Es folgt das traditionelle Stabausfest im Herbst, das Tiergartenfest am 13. und 14. Juni und der Herbstmarkt am ersten Oktoberwochenende sowie viele kleinere Sonderveranstaltungen. Gleich zweimal wurde im Frühjahr 2019 in den Tiergarten eingebrochen. Menschen und Tiere blieben dabei glücklicherweise unversehrt, jedoch musste die gemeinnützige Einrichtung Gegenstände und Bargeld als gestohlen melden. Darüber hinaus entstand ein erheblicher Sachschaden. Noch vor Jahresende vermeldeten die Staatsanwaltschaft Mainz und die Wormser Kriminalpolizei einen Fahndungserfolg: Das Verbrechertrio wurde gefasst.

Tiergartenschule erweitert

Am 15. Mai stand ein ganz besonderes Jubiläum an: Der Freundeskreis Tiergarten Worms feierte sein 25-jähriges Bestehen. Nicht nur ein Rückblick auf 25 Jahre Freundeskreis und außerordentliche ehrenamtliche Leistungen stand dabei auf dem Programm, sondern auch die Einweihung des bislang größten Projektes, des rund 250 000 Euro teuren Erweiterungsbaus der Tiergartenschule. Der Zeitpunkt für diesen Bau war vom Freundeskreis bewusst gewählt worden, denn im vergangenen Jahr feierte die Tiergartenschule ihr zehnjähriges Bestehen. In einem „Grünen Klassenzimmer“ bringen Pädagogen dort Kindern und Erwachsenen die Tierwelt näher und leisten damit einen Beitrag zur ganzheitlichen Umwelt- und Nachhaltigkeitserziehung. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.01.2020