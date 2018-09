Til Schweiger verfilmt Komödie neu

„Klassentreffen 1.0“

Til Schweigers Neuauflage einer dänischen Komödie. Drei Endvierziger werden 30 Jahre nach dem Abitur zum Wiedersehen der alten Schulkameraden eingeladen und wollen es auf dem Wochenende im Hotel noch mal so richtig krachen lassen. Doch sie sind eben keine 18 mehr – und alles kommt anders als erhofft. - In Dänemark war „Klassenfeste“ der Auftakt zu einer Trilogie, auch in Deutschland sind bis 2020 noch zwei Fortsetzungen geplant. (120 Min.)

„Das geheimnisvolle Haus der Uhren“

Gruselspaß für Kinder. Der zehn Jahre alte Lewis zieht zu seinem Onkel. Doch das alte Haus in dem verschlafenen Städtchen birgt ein Geheimnis. Irgendwo in windschiefen Gemäuer tickt eine Uhr, die allerdings niemand finden kann. Lewis ist fasziniert und versucht, das Geheimnis zu lüften – und beschwört einen mächtigen Zauber herauf. Plötzlich landet der Zehnjährige in der aufregenden Welt von Zauberern, Hexen und Magie. Ein unheimliches Abenteuer beginnt. (105 Min., ab 6 Jahre)

„Searching“

Social Media-Thriller. Dies ist kein gewöhnliches Vermissten-Drama. Alles, was in dem Thriller passiert, ist auf einem Computer-Bildschirm zu sehen. Es geht um eine 16-Jährige, die alleine mit ihrem Vater aufwächst, nachdem sie ihre Mutter durch eine Krebserkrankung verloren hat. Und eines Tages ist Margot dann einfach verschwunden, ohne ihrem Vater einen Hinweis zu hinterlassen. Als dem verzweifelten Vater auch die Polizei nicht helfen kann, macht er sich daran, seine Tochter alleine zu suchen. Im Internet stößt er auf manch erschreckendes Detail. (102 Min., ab 12 Jahre)

„Utøya 22. Juli“

Die Anschläge in Norwegen. Den 22. Juli 2011 werden die Menschen in Norwegen lange nicht vergessen. Den Tag, an dem der Rechtsextremist Anders Behring Breivik bei Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen tötete, darunter viele Jugendliche. Der Film erzählt nun von dem Terror. Im Mittelpunkt steht Kaja, eine 18 Jahre alte Teilnehmerin des Jugendcamps. Kurz nach Filmbeginn eröffnet der Attentäter das Feuer; die Kamera folgt von nun an Kaja bei ihrer Flucht über die Insel. Quasi in Echtzeit erzählt der Film seine Geschichte in einer Mischung aus Drama und Thriller. (93 Min.)

„Wackersdorf“

Widerstand gegen Atommüll-Anlage. Als im bayerischen Landkreis Schwandorf in den 80er Jahren eine atomare Wiederaufarbeitungsanlage gebaut werden soll, gehen viele Menschen auf die Straße: Mit einer jahrelangen, beispiellosen Protestaktion widersetzen sich Bürger und der Landrat der Staatsregierung. Das Politdrama „Wackersdorf“ zeigt, wie politische Interessen und Bürgerwille aufeinanderprallen. Heftige Polizeigewalt ist die Folge, doch die Menschen in der Oberpfalz bleiben standhaft. Im Mittelpunkt steht Landrat Hans Schuierer. Eingeblendete Originalaufnahmen von den Protesten lassen die Dramatik und Brutalität der Ereignisse lebendig werden. (122 Min., ab 6 Jahre)

„Shut Up And Play The Piano“

Dokumentation über Musiker Chilly Gonzales. Der exzentrische Musiker, Piano-Entertainer und Komponist Chilly Gonzales aus Kanada ist bekannt dafür, immer wieder mit Konventionen zu brechen und Klassik-Konzerte wie ein Popstar zu geben. Der Film zeichnet dessen Weg vom rappenden Elektromusiker zum leisen Klavierkünstler auf, folgt ihm zu Stationen in Toronto, Berlin, Paris und Köln und lässt von Schriftstellerin Sibylle Berg ein Interview mit dem selbst ernannten „musical genius“ führen. Angereichert wird die Dokumentation mit unveröffentlichtem Material aus Gonzales’ Privatarchiv und gespielten Szenen. Zu Wort kommen musikalische Weggefährten wie Peaches, Leslie Feist und Jarvis Cocker. (85 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Wir sind Champions“

Komödie um besonderes Sportteam. Marco wird zu einer speziellen Strafe verdonnert: Er soll sich fortan um eine Basketball-Mannschaft kümmern, die aus geistig Behinderten zusammengesetzt ist. Zuvor indes hatte Marco sich einiges zu Schulden kommen lassen; zuletzt gar, nach übermäßigem Alkoholkonsum, einen Unfall gebaut. Auf den für ihn angedachten Straf-Job freilich hat Marco zunächst gar keine Lust. (118 Min., ohne Altersbeschränkung) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018