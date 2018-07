Anzeige

Sechster Auftrag für Tom Cruise. Bereits zum sechsten Mal nimmt der 56 Jahre alte Tom Cruise als Geheimagent Ethan Hunt einen gefährlichen Auftrag an. In dem Actionthriller muss Hunt eine Terrororganisation stoppen, die weltweit nukleare Anschläge plant. Doch nach einem missglückten Einsatz geraten der Agent und sein Team in die Schusslinie. (148 Min., ab 12 Jahre)

„Destination Wedding“

Leichte Komödie um Alptraum-Hochzeit. Frank (Keanu Reeves) ist ein Kotzbrocken aus der Werbebranche, der Menschen hasst. Anwältin Lindsay (Winona Ryder) ist ein hysterisches Nervenbündel und grübelt nonstop über ihr Pech. Nein, das ist kein Traumpaar. Doch was die beiden so verschiedenen Charaktere im Zentrum Kaliforniens erwartet, ist nicht weniger als eine Vorhölle. Der ölige Halbbruder von Frank, der vor Jahren die Verlobung mit Lindsay platzen ließ, lädt nämlich zu seiner Hochzeit mit einer unterbelichteten Dänin in den Urlaubsort Paso Robles ein. Und die beiden Eigenbrötler Frank und Lindsay sind plötzlich eine Schicksalsgemeinschaft ... (90 Min., ab 12 Jahre)

„Grenzenlos“

Neues Drama von Altmeister Wenders. In den vergangenen 15 Jahren war Regisseur Wim Wenders vor allem auf dem Gebiet des Dokumentarfilms aktiv. Nun gelangt ein neues abendfüllendes Drama in die Kinos. In „Grenzenlos“ erzählt Wenders von zwei Liebenden, die sich an der französischen Atlantikküste kennenlernen, denen aber nicht viel mehr als ein paar gemeinsame Tage beschieden sind. Es spielen Alicia Vikander, James McAvoy u. a. (112 Min., ab 12 Jahre)