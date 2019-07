Umsonst & draußen: „Phungo“-Festival in Pfungstadt

Pfungstadt.Nach dem in Bensheim, Heppenheim, Lorsch und Zwingenberg bewährten Muster findet von Donnerstag (11.) bis zum 21. Juli in Pfungstadt das „Phungo“-Festival statt: Der Eintritt ist jederzeit frei; lediglich für den einmaligen Kauf des Festival-Bechers wird ein Kulturbeitrag von 4 Euro fällig.

Das Festival auf dem Gelände des ehemaligen Pfungstädter Freibads bietet eine Kombination aus Live-Musik, DJs, Kinderprogramm und Mitmach-Aktionen. Strandliegen, Hängematten und Lounges laden zum gemütlichen Verweilen ein. Picknickdecken können mitgebracht, aber auch kostenfrei gegen Pfand ausgeliehen werden.

Tagsüber steht das Kinderprogramm im Mittelpunkt. Die Palette bei der Live-Musik reicht vom Singer-Songwriter bis zur großen Formation. Unter dem Motto „Hier geht Bass“ verwandelt sich das Areal am 13. Juli in eine Open-Air-Elektro-Party-Stätte. Beim „Heavy Metal Family Tag“ am 18. Juli wird ordentlich gerockt. Flankiert wird das Festival von einem vielfältigen kulinarischen Angebot. In den Abendstunden ist das Gelände illuminiert. zg

