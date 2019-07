Umsonst & draußen: Von morgen bis Sonntag Birkengarten-Festival in Lorsch

Lorsch.Die Serie der Umsonst & draußen-Veranstaltungen von Harry Hegenbarth und seinem Unternehmen Showmaker Entertainment geht weiter: Nach dem Maiberg-Open-Air in Heppenheim ist jetzt das Birkengarten-Festival in Lorsch an der Reihe. Musik-Programm gibt es dort von Mittwoch (3.) bis einschließlich Sonntag (7.) täglich bis in den Abend hinein. Tagsüber liegt der Schwerpunkt zunächst auf (Mitmach-)Angeboten für Kinder und Familien. Abends werden die Seerosen auf dem Teich illuminiert. Außerdem sind auf dem gesamten Gelände zahlreiche Lampions und Hunderte Lichtertüten verteilt. Picknickdecken können mitgebracht, aber auch gegen Pfand ausgeliehen werden. Der Eintritt ist jederzeit frei. Lediglich für den einmaligen Kauf des Festival-Bechers wird ein Kulturbeitrag von 4 Euro fällig. hol/BILD: showmaker entertainment

