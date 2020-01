Unsinnspoesie mit Walter Renneisen und anderes Kulturelles zu Beginn der neuen Jahres

Theater Mobile Zwingenberg

Unter dem Titel „Star Step“ bietet das Mobile am Samstag (11.), 20 Uhr, wieder eine offene Bühne an. Gestaltet wird das Programm von (Hobby-)Kleinkünstlern, denen jeweils etwa zehn Minuten zur Verfügung stehen. Der Eintritt ist frei.

Parktheater Bensheim

In seinem neuen Programm widmet sich der Schauspieler und Rezitator Walter Renneisen der „Poesie des Unsinns“. Beispiele kommen u. a. von Karl May, Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz, Karl Valentin, Heinz Erhardt und Ernst Jandl. Aber auch „ungewollter Unsinn“ – etwa Schlagertexte – werden ein Thema sein. Beginn am Sonntag (12.) ist um 18 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Auch zu Beginn des neuen Jahres steht für Kinder und Familien die Eigenproduktion „Der Froschkönig“ auf dem Programm. Das Stück von Christa Margret Rieken basiert auf dem Märchen der Gebrüder Grimm. Die Vorstellung am Samstag (11.) beginnt um 15.30 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Musiktheater Rex Bensheim

Um die frühen Alben von Genesis – also aus der Zeit mit Peter Gabriel als Sänger – geht es am Freitag (10.), 20.30 Uhr. Auf der Bühne steht die Coverband Nursery Cryme, die auf Songs ihrer Vorbilder aus den Jahren 1970 bis 1975 zurückgreift (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Halber Mond Heppenheim

Schon Tradition hat bei Forum Kultur der Start in das neue Jahr mit dem satirischen Jahresrückblick (diesmal auf 2019) mit Frederic Hormuth. Und wieder lautet das Motto: „Wie war’s für dich?“. Beginn am Samstag (11.) ist um 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Musik-Comedy mit Puppen gibt es zum Start ins neue Jahr am Sonntag (12.) ab 19.30 Uhr. Zu Gast ist Sabine Murza alias Murzarella, die beispielsweise eine Kanalratte mitbringt, die Heavy Metal röhrt, und einen Kakadu herzergreifend Schlager singen lässt. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse. hol/BILDer: Kreitner/Schulz/Klügl/Veranstalter

