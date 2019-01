Ursprünglich eröffnet 1898

In unserer Mittwochs-Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ ging es in der vergangenen Woche um das frühere Hotel „Hessisches Haus“ in Lindenfels. Dazu hat sich Heinz Rauch bei der Redaktion gemeldet, der Sohn des ehemaligen Eigentümers.

Er schreibt, sein Vater Helmuth Rauch habe das „Hessische Haus“ bereits im Februar 1980 verkauft. Erster Eigentümer sei danach der Arzt Dr. Keudel

...