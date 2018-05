Anzeige

Porträt einer überforderten Mutter. Marlo (Charlize Theron), Anfang 40, wohnt mit ihrem immer leicht abwesenden, aber letztlich grundguten Mann Drew (Ron Livingston) und ihren zwei Kindern in einem Vorort von New York. Spätestens, als zur achtjährigen Sarah und dem Anzeichen von Autismus zeigenden Vorschüler Jonah noch ein Baby hinzukommt, ist Marlo endgültig überfordert. Ihr Unternehmer-Bruder (Mark Duplass) hat die rettende Idee und schenkt ihr eine „Night Nanny“, ein Kindermädchen, das abends ins Haus kommt und nachts über das Kind wacht. Zunächst zögert sie, doch als die freigeistige Hipster-Mary-Poppins Tully vor der Tür steht, wird sie schnell zur unverzichtbaren Hilfe und besten Freundin. (96 Min.)

„Feinde - Hostiles“

Ambitioniertes Western-Epos. New Mexico im Jahr 1892. Widerwillig nimmt U.S.-Army-Captain Joseph Blocker (Christian Bale) den Auftrag an, den seit Jahren im Gefängnis sitzenden Häuptling Yellow Hawk (Wes Studi) in dessen Stammesland nach Montana zurückzubringen. Blocker hat nicht vergessen, dass viele seiner Kameraden durch die Hand des Indianers starben. Gemeinsam mit einigen Soldaten und der Familie von Yellow Hawk begibt sich die ungleiche Truppe auf den Ritt durch feindselige Umgebung. Sie stoßen auf die traumatisierte Rosalie Quaid (Rosamund Pike), deren Familie von Komantschen-Indianern getötet wurde, und lernen alle gemeinsam, dass sie nur als Gruppe überleben können.

Das bildgewaltige Epos ist mehr als ein gewöhnlicher Gut-gegen-Böse-Western, sondern stellt klassische Schemen infrage. (134 Min., ab 16 Jahre)