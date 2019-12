Die Arbeitseinsätze am Dorfmittelpunkt des Grasellenbacher Ortsteils Wahlen mit Spielgolfanlage und Radlerstation gehen für dieses Jahr in die vorerst letzte Runde. In diesen Tagen wird das Areal rund um Lok „Molly“ von den Helfern fertiggestellt. Ende April fand die zehn Tonnen schwere Lokomotive ihren neuen Stellplatz entlang des Radweges in Wahlen. Zuvor stand die Lok auf dem ehemaligen

...