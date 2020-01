Eines seiner besten Besucherjahre hat der Heidelberger Zoo im vergangenen Jahr verbucht: Mehr als 490 000 Menschen kamen 2019 in den Tierpark, um mehr über Tiere, Natur und Technik zu erfahren und einen erholsamen Tag zu verbringen. Die Besucherstatistik zeigt, dass die Anzahl der verkauften Tages- und auch der Dauerkarten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.

„Das bestätigt unser kontinuierliches Engagement, den Zoobesuch für Erwachsene, Kinder, Schulklassen und Gruppen so abwechslungsreich, spannend und informativ wie möglich zu gestalten“, freute sich Zoodirektor Klaus Wünnemann. „Mit diesem Ergebnis gehen wir in ein aufregendes Jahr, in dem wir viel Neues bieten werden.“

Trainingswand für Elefanten

Ein erstes wichtiges Ereignis findet im Frühjahr statt: Am 25. April wird die neue Elefanten-Trainingswand eingeweiht, die derzeit auf dem Gelände des alten Elefantenhauses errichtet wird. Über zwei Jahre lang hatte der Zoo gemeinsam mit dem WWF Spenden gesammelt, die nun zum Teil für die neue Trainingswand und zum Teil für ein WWF-Artenschutzprojekt in Thailand verwendet werden. „Die neue Trainingswand ist sehr bedeutsam für die Arbeit mit den Tieren“, erklärt Klaus Wünnemann.

Auch an anderen Orten wird sich im Heidelberger Zoo einiges verändern. Im Herbst soll der Streichelzoo auf das Gelände neben der Explo-Halle umziehen. Unter dem Leitmotiv „Wie leben die Tiere, von denen wir leben?“ stehen dort Nutztierhaltung und Fleischkonsum im Fokus. Zoobesucher können Hühnern, Schweinen, Schafen und Ziegen nahekommen und viel über deren Bedeutung für den Menschen lernen.

„Mit interaktiven Elementen informieren wir die Besucher über die Herkunft tierischer Lebensmittel. Ziel ist es, für den bewussten Umgang mit Lebensmitteln zu sensibilisieren“, so der Zoodirektor. Ein weiteres Großprojekt ist die neue, zwölfmal größere Freianlage für die Gorillas. Einen Teil der Anlage werden sich die Affen mit Pinselohrschweinen teilen. Die Planungen sind in vollem Gange: Viel Wissen und tolle Ideen haben Tierpfleger, Kuratoren, Tierärzte und Zoodirektor in die Planung einfließen lassen. Jetzt werden noch Spenden benötigt.

Interessant zu werden verspricht die neue Ausstellung in der Explo-Halle. „Um was es dabei geht, ist noch geheim – aber es wird ein topaktuelles Thema betreffen“, verspricht der Zoodirektor. Begleitet wird das neue Jahr von einem abwechslungsreichen Programm. Neben Aktionstagen wie dem Zoolauf oder dem Welt-Elefantentag findet im Herbst erneut das Heidelberger Zoo-Leuchten statt.

Der Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende darf ebenfalls nicht fehlen. Für große und kleine wissbegierige Besucher gibt es unterschiedliche Workshops in den Bereichen Technik, Natur und Tiere. Außerdem kann man beobachten, wie sich die neuen Tiere im Zoo langsam einleben. Weitere Infos gibt es im Internet. zg

