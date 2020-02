Vier Bühnen, acht Termine: Bergsträßer Kulturveranstaltungen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Um schräge Gedanken im Alltag geht es am Freitag (28.), 20 Uhr, im Programm „Affen im Kopf oder: Alles Banane“ des Kabarettisten und Kolumnisten Klaus Birk. Nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Liedermacher ist Michael Fitz unterwegs. Am Samstag (29.), 20 Uhr, tritt er unter dem Motto „Jetzt auf Gestern“ auf (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Musiktheater Rex Bensheim

Soul, Pop und Funk – angekündigt als „Antidepressionsmusik“ – spielen Pasquale Aleardi und die Phonauten am Samstag (29.), 20.30 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Peter Orloff war früher als Schlagersänger bekannt. Mittlerweile leitet er die Schwarzmeerkosaken, die heute (25.), 19.30 Uhr, gastieren. „Junggesellenabschied“ heißt das aktuelle Programm des Musikcomedy-Duos Die Feisten – zu erleben am Donnerstag (27.), 20 Uhr. Um einen der bekanntesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Unterhaltungskünstler der vergangenen Jahrzehnte geht es am Samstag (29.), 20 Uhr: Präsentiert wird dann „Die Udo-Jürgen-Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Comedy mit Patrizia Moresco und ihrem Programm „#Lach–Mich“ gibt es am Freitag (28.), 20.30 Uhr. Ebenfalls Comedy steht am Samstag (29.), 20.30 Uhr, an – dann aber verbunden mit Slapstick, Akrobatik und Artistik. Es gastiert das Duo Strange Comedy, das um Fluteman Gabor Vosteen verstärkt wird (Vorverkauf: Telefon 06251/970 538). hol/BILD: Hoffmann/Fenzl/ Veranstalter

