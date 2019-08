2 Fotos ansehen © Carina Antl

Darmstadt.In der Reihe der „Sommerperlen“-Konzerte in der Centralstation gastiert morgen (7.) die Austropop-Formation Granada. Am Donnerstag (8.) folgt der britische Singer/Songwriter Charlie Cunningham. Am Sonntag (11.) sind die Indie-Rocker von Milliarden an der Reihe. Das Konzert mit Meute am Samstag (10.) ist bereits ausverkauft. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. hol

