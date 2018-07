Anzeige

Von Donnerstag bis Sonntag, 12. bis 15. Juli, findet rund um die Seebühne im Weinheimer Schlosspark wieder das Kulturfestival „Theater am Teich“ statt. Wie immer beginnt es am Donnerstag mit einem kostenfreien Familien- und Ehrenamtstag. Von 14 bis 18 Uhr entsteht im Schlosspark ein garantiert nicht denkmalgeschütztes Bauwerk: Bei seiner Performance „Heinz baut“ zieht Baumeister Heinz – Julian Bellini – einen Turm in die Höhe.

Im Alleingang lässt er in mehreren Stunden einen kurzlebigen Turm auf einem Podest im Schlossparkweiher wachsen. 50 Eschenstangen und ein paar Flachsseile braucht Heinz für seine Suche nach der ewig gültigen Perfektion. Er fügt, ohne den Boden noch einmal zu betreten, 50 Stäbe zu einem Turm zusammen, den er auf- und abbaut und der immer wieder anders aussieht. „Eine wunderbare Zelebrierung von Zeitlosigkeit und Vergänglichkeit“, so die Veranstalter.

Auch soll den Ehrenamtlichen am Eröffnungstag gedankt werden und als kulturelles Bonbon spendiert die Stadt einen Kurzauftritt des Kabarettisten und Comedian Franz Kain, der Auszüge aus seinem neuen Programm zeigt. Ab 20.30 Uhr lädt dann das Blue Sky Orchestra mit seiner Show „Tribute to the masters of swing!“ zum Tanz am Turm und lässt dabei die goldenen Zeiten der Swing-Ära wieder aufleben. Mit hochkarätigen Musikern sorgt die Band für einextravagantes, glamouröses und stimmungsvolles Swing-Erlebnis.