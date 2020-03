Vier Tage Kunst, Kabarett und Musik

Von 20. bis 23. August findet in Rimbach wieder die „Cool-tur“ auf dem Kulturparkplatz hinter dem Rathaus statt. Eröffnet wird die viertägige Veranstaltung mit einer Ausstellung in den Räumen der Sparkasse. Diesmal sind unter dem Titel „Mensch – von hier bis Afrika“ Werke der Heppenheimer Künstlerin Eva Bechtold zu sehen.

Unvergessene Texte

Kabarettistisches steht traditionell am Freitagabend auf dem Programm. In diesem Jahr präsentiert der renommierte Schauspieler, Musiker und Produzent Michael Ophelders eine Musikrevue mit dem Titel „Warum der Heinz mit Erhardt lacht“. In der Rolle von Professor Max Busch rezitiert er in einer Art Vorlesung die Texte des unvergessenen Heinz Erhardt, vom „Blümchen“ bis zur „Made“.

Gern gesehene Gäste in Rimbach sind seit ihrer Premiere vor zwei Jahren stets Die Schöne Mannheims. Sie präsentieren am dritten Festivaltag eine temperamentvolle Bühnenshow mit bissiger Comedy, Witz und Musikalität.

Einer großen künstlerischen Herausforderung stellt sich einmal mehr das Schauspiel-, Gesangs- und Musikteam des Rimbacher Kunstpalastes mit Kollegen aus dem Umfeld der Jugendmusikschule. Zum Finale der „Cool-tur“ widmen sie sich dem großen Erich Kästner. In kabarettistisch-szenischem Spiel, mit Rezitationen und Vertonungen seiner Gedichte, Erzählungen und Reden begleiten die Rimbacher Stationen seines Lebens und zeigen auf, wie aktuell Kästner noch immer ist. mk

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.03.2020