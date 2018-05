Anzeige

Heute beginnt das Zwingenberger Weinfest auf dem Marktplatz. Die Stände öffnen um 18 Uhr, um 19 Uhr beginnt das Programm. Am Samstag öffnen die Stände um 16 Uhr, an Pfingstsonntag und -montag bereits um 11 Uhr. An allen Tagen gibt es Livemusik sowie am Sonntag und Montag jeweils ab 12 Uhr Spiel und Spaß für Klein und Groß in der GGEW-Arena im südlichen Stadtpark. Am Pfingstsonntag und -montag findet außerdem jeweils von 11 bis 20 Uhr ein großer Bauern- und Handwerkermarkt mit über hundert Marktbeschickern in der historischen Scheuergasse, im Museumsgarten, im nördlichen Stadtpark und im Zwingenberger Rathaushof statt. Es gibt (Kunst-)Handwerk, Naturprodukte und handwerkliche Unikate. Das Gesamtprogramm in Zwingenberg endet am Montag mit dem Ausschankende um 20 Uhr.

Daneben beginnt heute der Michelstädter Bienenmarkt, der bis einschließlich 27. Mai dauert. Der Marktbetrieb auf dem Festplatz beginnt heute um 16 Uhr. Täglich gibt es Livemusik und viele tolle Fahrgeschäfte, am 25. Mai (Freitag) ab 22.30 Uhr außerdem ein großes Feuerwerk. Am 27. Mai (Sonntag) zieht ein Blumenkorso durch die Stadt, bevor der Bienenmarkt auf dem Festplatz gegen 22 Uhr endet.

Daneben startet heute der Rimbacher Pfingstmarkt mit Fassbieranstich sowie Brillantfeuerwerk ab 22.30 Uhr. Bis einschließlich Montag, 21. Mai, drehen täglich zahlreiche Fahrgeschäfte ihre Runden, während der Marktplatz und die Rathausstraße mit drei Bühnen zur Partymeile werden. Der Festzug zieht am Sonntag ab 14 Uhr durch die Straßen, das traditionelle Pfingstturnier beginnt morgen. red