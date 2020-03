Die Heppenheimer Altstadt ist ein architektonisches Kleinod und ein Anziehungspunkt für Besucher aus nah und fern. Wer heute am Postknoten in Heppenheim abbiegt und die Siegfriedstraße Richtung Odenwald fährt, der kommt an Gebäuden vorbei, deren Entstehungsgeschichten zu hitzigen Diskussionen in der Kreisstadt führten.

Dass beim Bau des Hotels Ende der 90er Jahre am Rande der Altstadt nicht noch mehr historische Bausubstanz verloren ging, ist dem Verein Altstadtfreunde in Heppenheim zu verdanken. So wurden drei Fachwerkhäuser in der Straße Kleine Bach, die den Plänen der Architekten im Weg standen, durch die Proteste des Vereins und zahlreicher Mitstreiter erhalten. Zwei Häuser wurden abgetragen und später etwas versetzt wieder aufgebaut.

Besonders spektakulär war die Rettungsaktion für das Haus Kleine Bach 12 (Haus Laumann), das mithilfe eines Krans versetzt wurde, um es später in den Hotelneubau zu integrieren. Als unser Fotograf im Jahr 1997 das Schwarzweißfoto der Baustelle in der Heppenheimer Siegfriedstraße aufnahm, waren die Bauarbeiten für die neue Tiefgarage des geplanten Hotels bereits in vollem Gange. tn/Bilder: Neu

