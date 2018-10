Vom Blues bis zum Kabarett: Bergsträßer Musik- und Kleinkunst-Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Blues mit akustischen Instrumenten gibt es am Freitag (2.), 20 Uhr, mit der Acoustic Blues Community. Am Samstag (3.), 20 Uhr, kommt Matz Scheid, Gründer des Odenwälder Shantychors und auch sonst umtriebiger musikalischer Tausendsassa, mit seinem Solo-Programm „Der alte Matz und das Mehr“. Werke von der Renaissance bis zur Klassik spielt das Ensemble Concertino in einem vorweihnachtlichen Konzert am Sonntag (4.), 18 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Der Schauspiel-Monolog „Morgen und Abend“ beruht auf einem Roman von Jon Fosse. Auf die Bühne gebracht wird er am Freitag (2.), 20 Uhr, von Christian Wirmer (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Musiktheater Rex Bensheim

Immer noch in Sachen Deutschpunk unterwegs sind die Straßenjungs aus Frankfurt: zu erleben am Donnerstag (1.), 20.30 Uhr. Terry Sylvester war einst Mitglied der Hollies. Am Freitag (2.), 20.30 Uhr, spielt er auch deren große Hits. Songs von Bon Jovi gibt es am Samstag (3.), 20 Uhr, mit der Coverband Bounce (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Heute (30.), 20 Uhr, läuft bei freiem Eintritt der nächste Kultursalon. Am Freitag (2.), 20.30 Uhr, geht der Poetry Slam Bergstraße in seine nächste Runde. Am Samstag (3.), 20.30 Uhr, präsentiert Lilo Wanders ihr kabarettistisches Programm „Sex ist ihr Hobby“. Und am Sonntag (4.), 19.30 Uhr, bewegt sich Barbara Ruscher zwischen Comedy und Kabarett (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538). hol/BILD: veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.10.2018