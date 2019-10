Vom Boss bis zu den Streunern

Bensheim.Zu drei Konzerten lädt das Musiktheater Rex für diese Woche ein. Los geht es morgen (Donnerstag) mit Carl Carlton and the Songdogs, die gerade 20 Jahre nach der Gründung auf ihrer „Reunion on Revolution Avenue“-Tour Station in Bensheim machen. Die Bruce-Springsteen-Tributeband Bosstime spielt am Freitag, 11. Oktober, die größten Hits von Bruce Springsteen und seiner legendären E-Street Band im Rex, bevor am Samstag, 12. Oktober, Die Streuner ihr „25 Jahre Jubiläumskonzert“ in Bensheim geben. Die Formation interpretiert Lieder der vergangenen Jahrhunderte, ohne den Flair der ursprünglichen Kompositionen zu verlieren. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. zg

