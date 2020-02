Vom Mobile bis zum Sapperlot: Was sich auf Bergsträßer Bühnen in dieser Woche tut

8 Fotos ansehen © Veranstalter

Theater Mobile Zwingenberg

Entertainment und Musik mit dem Huub Dutch Duo („Life is fine when you’re on Wäscheline“) gibt es am Freitag (7.), 20 Uhr. Am Samstag (8.), 20 Uhr, präsentiert das Kabarett-Ensemble Buschtrommel sein Programm „Buschtrommel – Dumpf ist Trump(f)“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Marstall Heppenheim

„Demokratur oder: Die Wahl der Qual“ lautet das Motto am Samstag (8.), 20 Uhr. Es gastiert der Kabarettist und Comedian Lutz von Rosenberg Lipinsky (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Halber Mond Heppenheim

„Prinzessin ist auch kein Traumjob“, weiß Rena Schwarz. Ihr Gastspiel beginnt am Freitag (7.) um 20 Uhr. Als Frauenversteher Uwe Wallisch ist der Kabarettist Erik Lehmann am Samstag (8.), 20 Uhr, zu erleben (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Als „vier Schlagwerker der Extraklasse“ wird die Gruppe Elbonal Percussion angekündigt. Ihr Konzert am Samstag (8.), 20 Uhr, steht unter dem Motto „Urban Drums“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/39716).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Die Eigen-Inszenierung der Komödie „Pfefferkuchen und Gin“ von Neil Simon ist am Freitag (7.) und Samstag (8.) jeweils ab 20 Uhr zu sehen. Am Sonntag (9.), 15.30 Uhr, läuft noch einmal die Kindertheater-Produktion „Der Froschkönig“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Musiktheater Rex Bensheim

Popa Chubby rockt seit über 30 Jahren den Blues. Im Rex tut er dies wieder einmal am Mittwoch (5.), 20.30 Uhr. Songs von Depeche Mode gibt es am Samstag (8.), 20.30 Uhr, Es spielt die Coverband Depeche Reload (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Die Veranstaltungen „Aufgeräumt“ mit Lo Malinke am Donnerstag (6.) und „Endlich 60!“ mit Lilo Wanders am Samstag (8.), jeweils 20.30 Uhr, sind bereits ausverkauft. Noch Tickets gab es zuletzt für das Gastspiel der Kabarettistin Barbara Ruscher am Freitag (7.), 20.30 Uhr. Ihr Programm trägt den Titel „Ruscher hat Vorfahrt“ (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/970 538). hol/BILD: Von der Lippe/Hamm/Hätterich/ Waberseck/O’Brian/Hardt/Veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.02.2020