Vom Tango bis zum Lorscher Abt: Gastspiele auf Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Traditioneller argentinischer Tango in traditioneller Besetzung eines „orquesta típica“: Das Ensemble Tango Marcando gibt am Wochenende gleich zwei Konzerte: am Samstag (23.) ab 20 Uhr, am Sonntag (24.) ab 18 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/7707660).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Am Sonntag (24.) öffnet wieder der Jazzkeller seine Türen. Bei dem Konzert ab 19 Uhr mit Lutz-Martin Rathsfeld und dem High Fly Quartet stehen die Instrumente der Saxophon-Familie und jeweils passende Musik im Mittelpunkt (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Musiktheater Rex Bensheim

Zwei Konzerte mit zwei Coverbands: Am Freitag (22.), 20.30 Uhr spielt die CCR Revival Band Songs von Creedence Clearwater Revival; am Samstag (23.), 20.30 Uhr, hat die Formation Depeche Reload Songs von Depeche Mode im Programm (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Thomas Schreckenberger, Preisträger des „Lorscher Abts“, kommt am Samstag (23.), 20.30 Uhr, mit neuem Programm „Hirn für alle“. Die Veranstaltungen mit LaLeLu (21.2.) und Aurora deMeehl (22.2.) sind ausverkauft (Karten: Tel. 06251/970 538). hol/BILD: bogdahn/veranstalter

