Vom Ursprung und Wandel

Seit acht Jahren findet die Kunstaktion in Mörlenbach statt. © kopetzky

Mörlenbach.Die seit acht Jahren regelmäßig ausgerichtete Kunstaktion in Mörlenbach motiviert mit einer öffentlichen Ausschreibung Menschen, ihre künstlerischen Talente einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Künstler, Laien, Fachschaften an den Schulen und auch Gewerbebetriebe haben in der Vergangenheit teilgenommen.

Die mittlerweile „Walk of Art“ genannte Aktion lädt die Teilnehmenden ein, ihre Ideen zu einem vorgegebenen Thema plastisch darzustellen. In diesem Jahr geht es um „Ursprung und Wandel“; mehr als zehn Objekte warten auf ihre Präsentation. Die Werke werden in diesem Jahr rund um den Mörlenbacher Rathausplatz arrangiert.

Verbindendes Element der einzelnen Exponate ist nicht nur das Thema, sondern sind auch die roten Europaletten, auf die die Plastiken und Skulpturen montiert sind. Die Ausstellung wird den Sommer über zu sehen sein.

Viele der Künstler machen seit Jahren bei der Aktion mit, sodass aufmerksame Betrachter durchaus unterschiedliche Handschriften unterscheiden können. Besonders spannend soll in diesem Jahr ein Objekt sein, das mit seinen Botschaften auch die sozialen Medien in die Kunstproduktion integrieren wird. Aber auch Bilder und Stoffobjekte, Hölzernes und aus vermischten Materialien gefertigte Werke sind bei der Aktion dabei.

Die Vernissage am Samstag, 22. Juni, um 15 Uhr findet auf dem Mörlenbacher Rathausplatz statt und wird mit Sekt und musikalischer Umrahmung begangen. Die Künstler sind anwesend und stehen für Gespräche zur Verfügung. oh

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.06.2019