Auch in diesem Sommer gibt es im Schwetzinger Schlossgarten wieder vielfältige Open-Air-Konzerte. Eröffnet wird die Reihe am 31. Juli von Pur auf ihrer „Zwischen den Welten“-Open-Air-Tour – das Konzert ist bereits ausverkauft. Einen Tag später kommt Roger Hodgson in den Schlossgarten, gefolgt von Michael Patrick Kelly am 2. und Within Temptation am 3. August. Den Abschluss macht am 4. August dann ZAZ.

Es gibt nur wenige Stimmen, die man bereits nach einigen Sekunden erkennt. Roger Hodgson, der Ex-Sänger von Supertramp, besitzt so eine Stimme. Auf seiner „Breakfast in America“-Welttournee kommt er am 1. August (Donnerstag) ab 20 Uhr auch in den Schlossgarten nach Schwetzingen. Als Leadsänger, Songwriter und genialer Kopf von Supertramp gehörte Hodgson der Band 14 Jahre lang an und komponierte in dieser Zeit Songs, die den Sound einer ganzen Pop-Generation prägten.

Der Durchbruch kam 1974 mit „Dreamer“. In den nächsten Jahren schrieb Hodgson zusammen mit Supertramp Pop-Geschichte: „Give A Little Bit”, „Take The Long Way Home“, „It’s Raining Again“ – allesamt komponiert und gesungen von Roger Hodgson – wurden zu Pop-Klassikern und machten Supertramp zu einem Phänomen der Pop-Szene.

1983 verließ Hodgson die Band und startete eine Solokarriere. Bei seinem Konzert in Schwetzingen präsentiert er zeitlose Klassiker der Supertramp-Ära sowie ein buntes Portfolio neuerer Songs. Unterstützt von seiner großartigen Band sorgt er für einen Konzertabend der Extraklasse.

Was für eine Erfolgsstory: Michael Patrick Kellys Album „iD“ wurde mit Platin prämiert, sein Album „Human“ sowie die Single „iD“ erhielten Gold und seine rund 100 Headliner- und Festival-Auftritte begeisterten mehr als 350 000 Zuschauer. Mit über 20 Konzerten wird in diesem Sommer nun das letzte Kapitel der „iD“-Erfolgsgeschichte geschrieben – am 2. August (Freitag) ab 19 Uhr auch im Schlossgarten.

Unverfälscht trifft Kellys Erfolgsalbum „iD“ den Kern seiner musikalischen DNA. Auf seiner langen Reise vom Teenieschwarm zum Mönch und nun zum souveränen Rockmusiker, ist er seinem Lebensmotto „Keep your spirit free“ immer treu geblieben.

Epischer Rock

Fünf Jahre sind vergangen, seit die niederländische Symphonic-Metal-Band Within Temptation mit „Hydra“ ihr sechstes und erfolgreichstes Studioalbum veröffentlicht haben. Im vergangenen Jahr erschien dann mit „Resist“ das mit Hochspannung erwartete siebte Album der genreprägenden Band.

Die unverwechselbare Metal-Platte bezieht ihre Inspiration aus unserer modernen, futuristischen Gesellschaft und verwandelt sie in überwältigende Arrangements und epischen, harten Rock. Jetzt sind Within Temptation bei einigen Open-Air-Konzerten live zu erleben, so auch am 3. August (Samstag) ab 19.30 Uhr im Schlossgarten.

Frankreichs weltweit erfolgreichste Sängerin ZAZ hat ihr neues Studioalbum „Effet Miroir“ im November veröffentlicht und gibt in diesem Jahr einige ausgewählte Open-Air-Konzerte in Deutschland. Am 4. August (Sonntag) kommt sie um 19.30 Uhr in den Schlossgarten.

Immer wieder wird ZAZ, die mit bürgerlichem Namen Isabelle Geffroy heißt, mit Edith Piaf und Ella Fitzgerald verglichen. Ihre unverkennbar heisere Stimme wird rund um die Welt gefeiert, ihr Verve und Esprit sowie ihre stilistische Bandbreite von Gypsy-Swing bis Singer-Songwriter, von Chanson bis französischem Pop machen ZAZ zu einer außerordentlichen Musikerin und grandiosen Entertainerin. zg

