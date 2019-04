Von den Wellküren bis zu Robert Kreis: Kleinkunst und Konzerte auf Bergsträßer Bühnen

Theater Mobile Zwingenberg

Als Wellküren sind die drei Schwestern der bayerischen Großfamilie Well seit über 30 Jahren auf den Kleinkunstbühnen unterwegs. Ihr aktuelles Programm heißt „Abendlandler“ und ist zu erleben am Freitag (3.), 20 Uhr. Musik der Romantik gibt es am Sonntag (5.), 18 Uhr: Das Ensemble Soli fan tutti spielt Werke von Brahms, Beethoven und Schubert (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Fünf junge Musiker aus Köln, Amsterdam und Berlin bilden die Formation Wels, die sich dem Modern Jazz verschrieben hat. Das Konzert am heutigen Dienstag (30.) beginnt um 20 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Musiktheater Rex Bensheim

Bluesrock steht am Donnerstag (2.), 20.30 Uhr, wieder einmal auf dem Programm. Es gastiert der aus New Mexico stammende Gitarrist, Sänger und Komponist Ryan McGarvey mit seiner Band. Songs von Volbeat werden am Freitag (3.), 20.30 Uhr, zu hören sein. Dafür sorgt die Coverband Rebel Monster (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

„Jetzt hätten die guten Tage kommen können“, meint der Kabarettist Stefan Waghubinger in seinem aktuellen Programm, in dem er auf sein früheres, jetziges und künftiges Leben blickt. Am Samstag (4.) tut er dies ab 20.30 Uhr.

„Rosige Zeiten“ hingegen verspricht der Entertainer, Sänger und Pianist Robert Kreis. Für sein Gastspiel am Sonntag (5.), 19.30 Uhr, gibt es möglicherweise noch Restkarten an der Abendkasse. hol/BILD: kaufmann/ambach/veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.04.2019