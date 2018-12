Von weihnachtlicher Satire bis zu Jazz im Keller: Bergsträßer Kleinkunst- und Musikbühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Am Freitag (17.), 20 Uhr, präsentiert das Satire-Duo Die Buschtrommel sein Weihnachtsprogramm. Die beiden Konzerte der Original Blütenweg-Jazzer am Samstag (15.), 20 Uhr, und Sonntag (16.), 18 Uhr, sind so gut wie ausverkauft (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Irish Folk mit der Gruppe Iontach gibt es am Freitag (14.), 20 Uhr. Am Samstag (15.), 20 Uhr, ist als Eigenproduktion die Komödie „Das Festkomitee“ zu sehen. Ebenfalls als Eigenproduktion läuft am Samstag (15.) und Sonntag (16.) jeweils ab 15.30 Uhr „Alice im Wunderland“. Am Sonntag (16.) wird ab 19 Uhr das PiPaPo-Theater wieder zum Bensheimer Jazzkeller: Dann gastiert die Sängerin Jutta Brandl mit ihrem Begleittrio und einer Hommage an Ella Fitzgerald (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/610 540).

Musiktheater Rex Bensheim

Songs von Queen mit der Coverband The Queen Kings stehen am Freitag (14.), 20.30 Uhr auf dem Programm. Am Samstag (15.), 20.30 Uhr, läuft eine Funk- und Soul-Party mit der Formation Amokoma. Nur noch Restkarten gab es zuletzt für das Konzert von Jimmy Barnes am Sonntag (16.), 20.30 Uhr, dem früheren Frontmann der australischen Band Cold Chisel (Karten-Info: Tel. 06251/1008-16). hol/BILD: veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.12.2018