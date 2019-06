Vorverkauf für Bibliser Open-Air-Sommerkino läuft

Biblis.Sommerkino unter freiem Himmel gibt es auch in diesem Jahr im Bibliser Pfaffenau-Stadion. Start ist am 9. und 10. August jeweils ab Sonnenuntergang. Auf dem Rasen im Stadion finden an jedem der beiden Tage maximal 600 Besucher Platz. Am Freitag, 9. August, läuft der mit dem Oscar prämierten Film „Bohemian Rhapsody“ und am Samstag, 10. August, der Musik-Film „Rocketman“. Für die Besucher werden Klappstühle aufgestellt. Bierzelt-Garnituren und Stehtische sind bei den Food-Trucks platziert. Picknickdecken und Liegestühle können mitgebracht werden. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Es gibt Rucksack-Kontrollen. Die Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt. Das Wetterrisiko wird beim Kauf eines Tickets mitgetragen. Für das leibliche Wohl sorgen diverse Anbieter. red

Info: Kartenvorverkauf unter filminsel-biblis.de/tickets

