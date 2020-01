Vorverkauf für Groß-Rohrheimer Gitarrenzauber läuft

Der Kartenvorverkauf für den Gitarrenzauber in Groß-Rohrheim hat begonnen. Tickets für die beliebte Veranstaltung am 19. April (Sonntag) gibt es online unter www.cuntz-guitars.de. Vorverkaufsstellen sind außerdem die Tankstelle Haas, Rheinstraße 109 in Groß-Rohrheim, und die Buchhandlung Faktotum, Marie-Curie-Straße 4 in Riedstadt. Bei dem Konzert in der Groß-Rohrheimer Bürgerhalle mit dabei sind Petteri Sariola (Bild), Steph Macleod, Jon Gomm, Manith sowie Martin Harley und Band. Das Konzert am 19. April beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr. Von 11 bis 16 Uhr ist zudem eine Ausstellung mit handgefertigten Meistergitarren zu sehen. red/Archivbild: Mertens

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.01.2020