Wenn Uli Krell über Klänge redet, kommt er ins Schwärmen. Der pensionierte Mathe- und Physiklehrer hat den Hammelbacher Klangwanderweg geschaffen, den er mit viel Liebe pflegt. In diesem Jahr bietet er regelmäßig Führungen an, die nächste Anfang April. Darüber hinaus baut der 65-Jährige auf Wunsch und gegen Materialkostenerstattung Klangobjekte für den heimischen Garten. „Ich will Hammelbach zu einem klingenden Dorf machen“, sagt Krell.

Sträflich vernachlässigt

Schon immer habe ihn die Faszination der Klänge mit ihren verschiedenen Farben direkt angesprochen und begeistert. Der Hammelbacher bezeichnet das Ohr als differenziertes Sinnesorgan, das jedoch sträflich vernachlässigt werde. „Alles ist aufs Auge abgestimmt. Deshalb gibt es auch mehr Kunst- als Klangwanderwege“, bedauert er.

Uli Krell wurde aktiv, um in Hammelbach „dem Auge etwas entgegenzusetzen“. Für die Sparkassen-Stiftung baute er eine „Trogel“ mit schwingender Luftsäule, die Rohre als F-Dur-Skala angeordnet. Auf die Idee brachte ihn bei der Arbeit am Klangwanderweg eine Plastikröhre, die auf einen Stein fiel und dabei ein Geräusch verursachte. „Wenn ich etwas übers Ohr wahrnehme, muss ich was daraus machen“, erläutert Krell.

Die Windleier, das erste Objekt auf dem von ihm konzipierten Klangwanderweg oberhalb von Hammelbach, hängt bereits seit knapp sieben Jahre. Das Edelstahl-Rohr mit 15 Zentimetern Durchmesser und einer Länge von gut einem Meter hat er allein gebaut. Darin hat er 18 Nylonfäden gespannt, alle auf den gleichen Ton gestimmt.

„Man hört das, was der Wind daraus an Oberton-Schwingungen macht. Je stärker der Wind, desto höher und verschiedener der Ton“, erläutert der 65-Jährige. Beim Bau der Windleier hatte er den Klangwanderweg bereits im Hinterkopf. Erste konkrete Vorstellungen für die Realisierung folgten dann 2011, als Ideen für die Fortentwicklung des Ortes gesucht wurden. Allerdings erhielt Krell keine Fördermittel, konnte aber die Sparkassenstiftung für sein Projekt begeistern.

Im September 2015 folgte die Einweihung. „Nach und nach kamen weitere Instrumente dazu“, erzählt Krell. Dazu zählt auch das Holzartenxylophon mit konstant großen Stäben, die aber aufgrund der verschiedenen Holzarten alle unterschiedlich klingen. Viel Forschungsarbeit war am Achtklang nötig, bis klar war, wie lange die Rohre sein müssen, damit die Töne stimmen.

Windharfe und Maremba

Außerdem auf dem Hammelbacher Klangwanderweg zu sehen ist die Lion-Windharfe. „Die habe ich an dem Tag montiert, an dem mein erster Enkel auf die Welt kam. Deshalb trägt sie auch seinen Namen“, sagt Krell. Ab und zu reißt eine der 27 Saiten, die dann ausgetauscht werden muss. Allerdings hängt die Harfe in drei Metern Höhe, so dass Krell dafür eine Leiter braucht.

Bei der Achtklang-Maremba steht noch die Reparatur der Klöppel an. Die Verbindung zwischen den Holzstielen und den Gummibällen bricht öfter, wie Krell inzwischen weiß: „Die Sechser-Gewindeschraube kriegen die Leute immer wieder kaputt.“ tom

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.02.2019