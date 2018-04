Wandersaison wird eröffnet

Anzeige

Am kommenden Samstag, 14. April, wird die Wandersaison auf dem zertifizierten Neckarsteig offiziell eröffnet. Start der insgesamt 14 Kilometer langen Wanderung ist um 9.45 Uhr am Bahnhof in Neckargerach. Die Teilnehmer werden von Richard Köhler geführt, einem „Vor-Ort-Begleiter“ des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald. Er gibt Einblicke in die Flussgeschichte des Neckars und die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Erstes Ziel ist die Siedlung Eisenbusch.

Dort erhalten die Wanderer Informationen zur Putenhaltung. Weiter geht es durch den Binauer Forst Richtung Mosbach. Nach einer Rast erfahren die Teilnehmer Wissenswertes zum Geo-Pfad Schreckberg, Fundort zahlreicher Fossilien. Mosbach erreicht die Gruppe gegen 16.30 Uhr. Die Wanderer haben dort Gelegenheit, den Tag auf dem Kunsthandwerkermarkt ausklingen zu lassen. Die Rückfahrt mit der S-Bahn ab dem Bahnhof Mosbach-Baden erfolgt in Eigenregie.

Der Neckarsteig führt auf etwa 128 Kilometern von Heidelberg über neun Etappen bis nach Bad Wimpfen und wurde vom „Wandermagazin“ als „Deutschlands schönster Wanderweg 2018“ nominiert. Weitere Informationen zur Eröffnungswanderung gibt es unter Telefon 06261/841386. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. zg