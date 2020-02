Wegen Fastnacht wenig Kultur: Das (Rest-)Programm der Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Fastnachtsbedingt ziemlich ausgedünnt ist das Kulturangebot in dieser Woche. Nachfolgend eine Übersicht über die Termine.

Theater Mobile Zwingenberg

„Intelligente Bosheiten, fröhlicher Charme und unwiderstehliche Dreistigkeit“: Das alles wird von dem Programm „Dann kam lange nichts“ von und mit der Liedermacherin Sarah Hakenberg versprochen. Zu erleben ist es am Freitag (21.) ab 20 Uhr. Am Samstag (22.), 20 Uhr, steht die Ghosttown Company auf der Bühne und präsentiert – mit Traditionals und Eigenkompositionen – ihre Version des Irish Folk (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Musiktheater Rex Bensheim

Schlappe 43 Jahre sind die Rodgau Monotones mittlerweile aktiv. Das Motto ihrer aktuellen Tour lautet denn auch „Älter – Härter – Besser“. Ob das stimmt, kann am Freitag (21.), 20.30 Uhr, überprüft werden. Bereits Tradition in der Fastnachtszeit hat der Auftritt des Bergsträßer Schlagerkönigs Rico Bravo im Rex. Mit seinem Schulmädchenrapport ist er am Samstag (22.), 20.30 Uhr, zu erleben (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Nur eine Veranstaltung gibt es in dieser Woche, und zu der ist der Eintritt frei: Am heutigen Dienstag (18.) läuft ab 20 Uhr wieder der Kultursalon. Auf der offenen Bühne präsentieren Kleinkünstler Auszüge ihren Programmen. Wie immer dient die Veranstaltung auch der Vorauswahl für die nächste Vergabe des Kleinkunstpreises „Lorscher Abt“, die allerdings erst im kommenden Jahr wieder ansteht, weil das Sapperlot ab Juni in eine längere Pause geht.. hol/BILD: Stürtz/Görken/Neu/Veranstalter

