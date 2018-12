Weihnachtscircus auf dem Heppenheimer Europaplatz

Heppenheim.An der Bergstraße gibt es in diesem Winter einen Weihnachtscircus: Der Europaplatz in Heppenheim verwandelt sich laut Ankündigung in ein Wunderland, in dem Tiere, Clowns und Akrobaten für Unterhaltung zur Weihnachtszeit sorgen. Geschmückte Tannenbäume, blinkende Lichter, der Duft nach Glühwein und Lebkuchen, gebrannten Mandeln und Bratwürsten – all das erwartet die Besucher im jahreszeitlich dekorierten Zelt, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Vorstellungen finden statt von Freitag, 21. Dezember, bis Samstag, 5. Januar, täglich um 15 und 19 Uhr. Lediglich der 2. Januar ist spielfrei. Letzte Vorstellungen laufen am Sonntag, 6. Januar, ab 11 und 15 Uhr. An jedem Freitag (21.12./28.12./4.1.) ist um 15 Uhr Familientag mit besonderen Eintrittspreisen. Am Montag, 24. Dezember, gibt es nur eine Vorstellung ab 14 Uhr mit freiem Eintritt für Kinder. Am Montag, 31. Dezember, läuft ab 19 Uhr eine große Silvester-Gala. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.12.2018