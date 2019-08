Darmstadt.Zum 38. Mal veranstaltet wird in dieser Woche das Weinfest in der Wilhelminenstraße (Fußgängerzone). Der Startschuss erfolgt am Donnerstag (29.) um 18 Uhr. Geöffnet sind die Stände außerdem am Freitag (30.) und Samstag (31.) von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag (1.) von 12 bis 22 Uhr. Beteiligt an dem gastronomischen Angebot sind 25 Winter und 14 Gastronomen. hol/BILD: dunker/stadtmarketing darmstadt

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.08.2019