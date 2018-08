Darmstadt.27 Winzer und 14 Gastronomen laden beim Darmstädter Weinfest zum kulinarischen Bummel ein. Die Veranstaltung in der Wilhelminenstraße (Fußgängerzone) läuft heute (31.) und morgen (1.) von 12 bis 24 Uhr sowie am Sonntag (2.) von 12 bis 22 Uhr. Am Sonntag läuft parallel auf dem Marktplatz ein Fahrrad-Aktionstag. Außerdem haben die Innenstadt-Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. hol/BILD: dunker

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.08.2018