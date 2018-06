Weinheimer Sommer steckt voller Kultur

Anzeige

Ein Leckerbissen für Fans des Besonderen ist die Heidelberg Historic, die zu den den wichtigsten Oldtimer-Ausfahrten Europas gehört und wieder einmal Station in Weinheim macht. Am Freitag, 13. Juli, werden die gewienerten Karossen um die Mittagszeit den Marktplatz überqueren, gleichsam als rollende Museumstücke.

Zu den Highlights im Kultursommer gehören immer das Internationale Kulturfest, diesmal mit de Gruppe Waiting for Frank am Sonntag, 8. Juli, und die Bluesnight des Muddys Clubs, diesmal am 4. August. Kultur-Promotor Franz Kain steuert dieses Jahr einen großen Teil des Sommerprogramms bei, etwas die Weinheim-Premiere seines Solo-Programms „De Baby-Boom Bu“ am 22. Juli oder die Schlagershow des Duos Zweisamkeit am 29. Juli.

Der Veranstaltungskalender richtet dann auch schon den Blick auf den September, der erst mit dem Sommerfest des Luftsportvereins beginnt, worauf ein wahres Feier-Marathon-Wochenende folgt: Weinheimer Herbst mit Provence-Markt und Dürreplatzfest und Tag des offenen Denkmals vom 7. bis 9. September.

Im Veranstaltungskalender, der vierteljährlich in einer Druckauflage von 10 000 Stück und unbegrenzt online erscheint, sind auch alle Stadtführungen und Ausstellungen aufgeführt. Er wird in der ganzen Region verteilt, unter anderem in den Tourist-Infos und in der Gastronomie. zg

Info: Online-Veranstaltungskalender als Datenbank oder zum Download auf www.weinheim.de

