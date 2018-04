Anzeige

Die Wander-und Radwanderkartenserie des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald und des Naturparks Neckartal-Odenwald erscheint seit 2016 aktualisiert mit neuem Kartenbild. Schritt für Schritt wird das Kartenwerk weiter erneuert. Nach den Karten Nr. 1 (Bachgau-Maintal), Nr. 2 (Nördlicher Vorderer Odenwald), Nr. 3 (Breuberger Land), Nr. 5 (Bergstraße-Odenwald), Nr. 6 (Mittlerer Odenwald), Nr. 8 (Bergstraße-Weschnitztal), Nr. 9 (Der Überwald), Nr. 12 (Heidelberg – Neckartal/Odenwald), Nr. 13 (Neckartal-Odenwald), Nr. 14 (Darmstadt – Messeler Hügelland), Nr. 17 (Kleiner Odenwald), Nr. 18 (Südlicher Odenwald – Bauland), Nr. 19 (Östlicher Odenwald – Madonnenländchen) ist nun auch die Karte Nr. 4 (Rodensteiner Land) erhältlich.

Die einzelnen Kartenblätter werden in enger Zusammenarbeit mit den Geschäftsstellen und Wegewarten der Naturparke durch den Griesheimer Verlag MeKi Landkarten GmbH neu erarbeitet und mit modernisierter Kartengrafik erstellt.

Das Kartenblatt 4 deckt die Kommunen Brensbach, Fischbachtal, Fränkisch-Crumbach, Fürth, Grasellenbach, Groß-Bieberau, Lindenfels, Modautal, Mossautal und Reichelsheim ab. Die Geopark-Pfade (z. B. „Bergbaulandschaft Reichelsheim“ oder „Pfad der Vielfalt“ in Fischbachtal), und Geopunkte (z. B. „Kleines Felsenmeer“ in Fischbachtal oder „Die Burg Rodenstein“ in Fränkisch-Crumbach) sind entsprechend ausgewiesen.